Prof. Orhan ile İş ve Ev Hayatı Dengesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Değerler Akademisi, 5 Nisan Pazartesi (bugün) Prof. Dr. Kamil Orhan’ın çevrimiçi programıyla devam edecek.
KAHRAMANMARAŞ 05.04.2021, 10:42
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Değerler Akademisi, 5 Nisan Pazartesi (bugün) Prof. Dr. Kamil Orhan’ın konuk olacağı programla devam edecek. Saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Instagram hesabından canlı yayınlanacak programda, ‘İş ve Ev Hayatı Dengesi’ üzerine konuşulacak. Dr. Mehmet Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda, yoğun iş hayatının aile yaşamına etkisi, aile ve iş dengesi ve iş hayatındaki yaşanan olumsuzlukların aileye yansıtılmaması gibi pek çok konu masaya yatırılacak.
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