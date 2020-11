Prof. Tüysüz, fay hattı üzerinde olan Kahramanmaraş dahil 18 kenti paylaştı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem yeni deprem tartışmalarını da başlattı. Deprem bilimcileri en çok tedirgin eden fay hatları hangileri? "Beni Türkiye'nin tamamı korkutuyor" diyen Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 ilin deprem fay hattı üzerinde olduğunu belirtip o illeri açıkladı. Tüm deprem bilimcilerin üzerinde anlaştığı şey ise her an 7 büyüklüğünde bir deprem olasılığı...

En korkutan yer İstanbul ve Marmara

Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'ün kendisini en çok korkutan fayın nerede olduğu sorusuna "Beni korkutan yer Türkiye'nin tamamı. Öncelikli olan yer tabii ki; Marmara Bölgesi. Hem nüfus yoğunluğu hem beklenen depremin büyüklüğü hem de ekonomik olarak Türkiye'nin can damarının İstanbul'da atması nedeniyle..." karşılığını verdi.

İstanbul'dan sonra en tehlikeli fay!

İstanbul dışında kendisini en çok korkutan fayın Bingöl Yedisu fayı olduğunu belirten Prof. Dr. Tüysüz, "Yedisu fayı kırılmaya çok yatkın. Yine Palu (Elazığ) civarı, Hatay-Kahramanmaraş arası benim kırılmasını beklediğim fay hatları. Bu hatların hepsinde 7 ve 7 üzerinde bir deprem yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 500 diri fay hattı var

"Türkiye'de 550 tane bilinen diri fay hattı var" diyen Prof. Dr. Tüysüz, "Türkiye'nin 18 ili ise aktif fay hattının üzerinde..." dedi ve o illeri şöyle sıraladı:

İşte aktif fay üzerindeki 18 kentimiz

Bu kentlerimiz; Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya.

"Batı Anadolu'da, İzmir çevresi başta olmak üzere çok fay var" diyen Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da şu uyarıları yaptı:

"Bu depremler tüm Marmara'yı etkiler"

"Ege Bölgesi'nde faylar kısa ama sayısı fazla. Batı Anadolu'da sık sık depremler olur. Marmara'da Kuzey Anadolu Fay hattında hareketlilik bekleniyor; bu tüm Marmara'yı etkileyecektir."

'Muğla'dan Çanakkale'ye kadar fay hattı var'

"Muğla'dan Çanakkale'ye kadar tüm yerleşim yerlerinin yanında faylar var ve bunlar deprem oluşturmaya çok müsait. Pek çok yerleşim alanı Türkiye'de fay zonunun üzerinde.

'Her an her yerde 7'lik deprem olabilir'

"Şu dakika itibariyle 7 büyüklüğünde bir deprem Türkiye'nin her yerinde olabilir. Afetten sonra kriz yönetimi artık çağ dışı. Bunda elbette çok başarılıyız ama bunun yerine artık afet olmadan planlamak gerekiyor. Sıkı tedbirler almamız gerekiyor."

"İzmir açıklarındaki depremin ardından Kuşadası Körfezi'nin devamı Aydın'a giden bir bölgede gerilim arttı." diyen ünlü deprem uzmanı Jeolog Şener Üşümezsoy ise şöyle devam etti:

Kaygı duyduğum alan...

"Denizli'den başlayıp Nazilli, Aydın ve Kuşadası hattı boyunca Menderes Vadisi boyunca, Aydın Dağları'nı da kapsayan alanla ilgili kaygı duyduğumu söyleyebilirim. 1550'den bu yana burada büyük bir depremler meydana gelmedi."

İzmir'in Güzelbahçe fay hattı önemli

"Midilli'nin gerilmesiyle birlikte yine izmir Körfezi'nde 1668'den beri kırılmayan Güzelbahçe fayı diye tanımladığımız Urla'ya doğru giden fay hattının risk taşıdığını düşünüyorum. İzmir'in kıyısını belirleyen fay hattına da dikkat etmek gerekir."

Doğu Anadolu'da dikkat çeken faylar

Ege'nin dışında, Sivrice (Elazığ), Pütürge (Malatya), Çelikhan (Adıyaman) Gölbaşı bölgesinde de bir hareketlilik söz konusu olabilir. Buradaki fay zonu en son 1875 yılında kırılmıştı."

"Yine Tanyeri (Erzincan) ile Yedisu (Bingöl) arasındaki fay hattı risk taşıyor. Buradaki hat 1784 yılında kırıldı."

"Bu belirttiğim zonların 7 ve 7'nin üzerinde deprem yaratması söz konusu olabilir."