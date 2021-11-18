Prof. Uğur Batı Söyleşisi 20 Kasım’da!
Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında Prof. Dr. Uğur Batı 20 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek Buluşma Noktası etkinliğinde kültür sanat dostlarıyla bir araya gelecek.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 17:42
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri altıncı programıyla sürüyor. Birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı konser, tiyatro, söyleşi ve atölyelerden oluşan etkinlik takvimi kapsamında Akademisyen – Yazar Prof. Dr. Uğur Batı kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 20 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte, “Siz hiç ilham perisi gördünüz mü?” sorusuna cevap aranacak. Düzenlenecek ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşlar davet ediliyor
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|11
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