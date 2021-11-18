Prof. Uğur Batı Söyleşisi 20 Kasım’da!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri altıncı programıyla sürüyor. Birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı konser, tiyatro, söyleşi ve atölyelerden oluşan etkinlik takvimi kapsamında Akademisyen – Yazar Prof. Dr. Uğur Batı kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 20 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte, “Siz hiç ilham perisi gördünüz mü?” sorusuna cevap aranacak. Düzenlenecek ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşlar davet ediliyor