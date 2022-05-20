Prof.Dr. Aslı Özkırım: Arı Evi’nin Afşin’e çok şey katacağı net bir şekilde görülecek

Afşin Belediyesi’nin dünyanın en büyük lavanta bahçesinde açtığı arı evi daha şimdiden birçok sektörün dikkatini üzerine çekti.

Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde açılan Türkiye’nin ilk arı evi, arı yetiştiricileri ve bal üreticilerine klavuzluk edecek. Üreticilerin üniversite destekli bu projeden faydalanıp profesyonel üretime geçmeleri sağlanacak.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof.Dr. Aslı Özkırım, arı evinin bölgeye birçok kazanım sağlayacağını söyledi.

Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Güzel, arı evi sayesinde bilinçli üretimin artacağını ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e projeden dolayı teşekkür edip, örnek alınması gereken bir proje olduğunu söyledi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan da, Türkiye’de bir ilk olan arı evi projesiyle üretim kalitesinin artacağını belirtti. Doğan, belediyelerin arıcıların sorunlarını çözmeye çalışması ve üretime katkı sağlamaya çalışmasının son derece mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Bal Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Özgül de, “Afşin Belediyesinin bal üreticilerine çok güzel bir proje sunduğunu belirterek, “Dev bir proje, örnek alınması gerekiyor. Arıcılarımız burada eğitim alacak, koloni sayısı artacaktır. Ülke üretimine katkı sağlayacak birçok proje planlaması yapmaya başladık” diye konuştu.