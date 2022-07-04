Programa Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek konuk oldu

Her hafta Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan haber ötesi programının bu haftaki konuğu Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek oldu.

Onikişubat belediyesinin vizyon projelerinden biri olan EXPO 2023 rekreasyon alanında yapılan ve Murat Eğridağ’ın sunumlarıyla ekrana gelen programda EXPO projesi için atılan adımlar masaya yatırıldı.

Hollanda’da Türkiye’yi temsil eden Başkan Mahçiçek konuyla ilgili, bu katılımımız oradaki iş insanlarını buradaki iş insanlarımızla buluşturacak dedi.