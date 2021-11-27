Projede son aşamaya gelindi!
İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, projenin detaylarını anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 27.11.2021, 15:28 27.11.2021, 17:26
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş’ta Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine kazandırılması Projesinin son aşamasını Aksu Haber’e anlattı.
Kahraman, PIKTES projesi kapsamında güvenlik ve yardımcı hizmetler personelin kadrosuna yeni 39 hizmetli ve 40 güvenlik personelinin alındığını söyledi.
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