Protein deposu!
Kahramanmaraş’ın eşsiz lezzetlerinden olan Kelle Paça, kış mevsiminin de gelmesiyle bağışıklık sistemimizi güçlendirecek yiyeceklerin başında geliyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.12.2021, 15:32 11.12.2021, 18:51
Protein deposu olan paça, uzmanlar tarafından sıkça tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.
Peki paça en iyi şekilde nasıl yapılır Usta Şeref Fidan paçanın inceliklerini Aksu Haber’e aktardı.
Diyetisyen Halime Demirciler paçanın faydaları ve tüketirken dikkat edilmesi gereken unsurları Aksu Haber’e anlattı.
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