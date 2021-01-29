Protokol ile şehit ailelerine ücretsiz dil kursu

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursunun Elbistan Şubesi kurucusu Şahin Zade arasında yapılan protokol ile ayrıca belediye personeline yüzde 50 indirim sağlanacak.

4 dilde eğitim verecek kurumu Elbistan’a kazandıran Zade’ye teşekkür eden Başkan Gürbüz, “İlçemizin eğitimi açısından son derece önem verdiğimiz dil kursları, eğitim camiamıza hayırlı olsun. Belediye olarak dil kursumuzun Kurucusu Şahin Zade ile 3 yıllığına bir protokol imzaladık. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinin yer aldığı ve tamamen yabancı uyruklu öğretmenler nezaratinde eğitim verilecek kursumuza katılacak belediye personellerine yüzde 50 indirim yapılacak. Ayrıca Şehit ailelerine ve çocuklarına ücretsiz eğitim verilecektir. Böyle önemli bir eğitim merkezini Elbistan’a kazandırdıkları için Şahin Zade’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursunun Elbistan Şubesi Kurucusu Şahin Zade ise “Türkiye'nin ve dünyanın en yaygın ve en büyük dil okulu olarak kabul gören Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu'nu geçtiğimiz günlerde Elbistan’a açmıştık. Bu günde Elbistan Belediye Başkanımız ile bir protokol imzaladık. İlçemizin eğitimde markalaşması için gayret gösteren ve bizlere desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Kurum olarak ilköğretim öğrencileri, lise öğrencileri ve yetişkinler için verdiğimiz kursların yanında, kamu çalışanları, bankacılar ve doktorlar için kendi sınav alanlarına yönelik özel eğitimler ve YDS, YÖK DİL, TOEFL ve IELTS gibi sınavlara yönelik çalışmalar da yer alıyor” dedi.

