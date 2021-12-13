Protokol imzalandı! Artık diplomalı ustalar yetişecek

Bugün dünyanın 40 ülkesindeki mağazalarıyla Türk kültürünü ve yöresel damak tatlarını insanlara sevdirmeye başaran ve etkili çalışmalarıyla Türk bayrağını gittiği her ülkede gururla dalgalandırılan MADO, nitelikli personel yetişmesi adına girişimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, yine Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı arasında Aşçı Çırağı Kursu için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında katılımcılar önce okul ortamında ardından ise iş ortamında 3’er ay olmak üzere toplamda 6 ay eğitim görecek. Eğitim gören ve kursu başarıyla bitiren kişilere MADO tarafından istihdam sağlanacak.

MADO’nun proje okulu olan Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen programa; MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktör Yardımcısı Margaret Rehm, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Gaziantep Bölge Müdürü Asuman Tutal, İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekul, Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Mehmet Gültekin ile ilgililer katıldı.

REHM: AMACIMIZ İSTİHDAMA DESTEK

Programda konuşan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktör Yardımcısı Margaret Rehm, şunları söyledi: “Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR ve Mado’ya bu programın düzenlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum. Biz ortaklarımızla sosyo-ekonomik güçlendirme ve sürdürülebilir programını hayata geçirmek için bir aradayız. Bu benim Kahramanmaraş’taki ilk seferim ama sizin ününüz sizi geçiyor. Muhteşem dondurmanızı tatma fırsatını buldum. Dondurmanın başkentinde sizlerle olmak benim için ayrı bir mutluluk. Dünya Gıda programı olarak MADO ile işbirliği yapıyor olmak bizim için büyük bir onur. Türkiye Dünya Gıda Programı operasyonları için çok kritik bir rol oynuyor. Türk hükümetinin bize gösterdiği ciddi bir hoşgörünün yanı sıra Türkiye bizim için önemli bir satın alma merkezi. Her yıl Dünya Gıda Programı 130 milyondan fazla insanı besliyor ve bu ürünlerin büyük bir kısmı Türkiye’den geliyor. Özel sektör bizim programımız için çok ciddi bir önemi var. Biz 3 yıl içerisinde 5 bin kişiyi bu program kapsamında mezun etmeyi planlıyoruz. Dünya Gıda Programı Türkiye olarak asıl amacımız istihdama destek olmak ve insanların kendi kendilerine yetebilirliklerini desteklemek.

KANBUR: İNSANLARIMIZI YETİŞTİRİP DÜNYA PAZARINA SUNACAĞIZ

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, şöyle konuştu: “Mado olarak öncelikle Kahramanmaraş’ın yükü almak ve şehrimizi dünyaya tanıtmak gayesi ile yola çıktık. Bu sektörde de bu boşluğu gördük. Diplomalı ustalara ihtiyaç var. Çünkü artık sahada oynayacak oyuncu kalmadı. Bu program istihdam garantili. Bu insanlarımızı yetiştirip dünya pazarına sunacağız. Şu anda 40 ülkede MADO’nun mağazaları var. Bu ne demektir; Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin gastronomi sancaklarını bu ülkelerin kalelerine dikmek demektir. Bizim gayemiz Türkiye’deki geçmişten geleceğe uzanan damak tadını dünya insanlarına tattırmaktır. Buradaki arkadaşlara, çalışanlara iş garantisi veriyoruz. Yeni bir konsept geliştirdim. Yeni konseptte küçük işyerleri yapıyorum. 2 öğrenci geldiği zaman onlara mağaza vereceğim. Dikkat ederseniz bizim hala önümüzde önlük var. Çünkü bir model olmaya çalışıyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum; birini model alın ve model olun. Bundan sonra artık diplomalı ustalar yetiştireceğiz. Biz devlete yük olmadık, devletin yükünü aldık.”

TUTAL: KATILIMCILARIMIZI BELİRLİ KRİTERLERE GÖRE SEÇİYORUZ

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Gaziantep Bölge Müdürü Asuman Tutal, şunları dedi: “Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı olarak sosyo-ekonomik güçlendirme ve sürdürülebilirlik programını 15 ilde yürütüyoruz. 15 ilde farklı kurslarımız var. Kahramanmaraş’ta aşçı çıraklığı kursu ile başladık ve çok başarılı bir çalışma oldu. Uygulamalı eğitim sürecimiz İŞKUR ile devam ediyor. Teknik kısımda da Milli Eğitim Bakanlığının meslek liseleri tarafından devam ediyor. Çalışmalarımız 2022’de de devam edecek. Şubat ayında ikinci kursumuza başlıyoruz. Kurslarımız 3 aylık devam ediyor. 3 ay uygulamalı eğitim 3 ayda işbaşı eğitimi yapılıyor. Katılımcılarımızı belirli kriterlere göre seçiyoruz. Bu kapsamda da mezun ettiğimiz ve işbaşı eğitimine başlayacak olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.”

YÜCE: MESLEKİ EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, “Biz işsizlik sigortası fonundan hatırı sayılır oranda her zaman mesleki eğitime çok büyük kaynak aktarırız. Kahramanmaraş’ta işsizlik yok denecek kadar az. Özellikle biz hem tekstil hem çelik mutfak eşyaları sektöründe Türkiye’de lider ve öncü bir iliz. İşsizlik yok ama bir tarafta da işsizler ordusu var. Biz bunun sebebini kendi çapımızda araştırdığımızda işsizlikten ziyade iş beğenmeme özellikle de beceri gerektirecek eğitimli kişilerde de şunu görüyoruz; kişiler teorik eğitimi almışlar ama pratik eğitimde zayıflar. İşsizliğin en büyük nedenlerinden biri de yeterli donanıma sahip olmamaktan kaynaklandığını görüyoruz. Biz mesleki eğitimi çok önemsiyoruz. Toplam bütçesi 37 milyon 600 bin civarında” şeklinde konuştu.

GÖKŞEN: PROGRAMIN İLÇEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ BİZİ MEMNUN EDİYOR

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Programın ilçemizde gerçekleştirilmesi bizi ayrıca memnun ediyor. Birinci aşama bitmiş, önümüzdeki şubat ayında 2. Aşamaya başlıyoruz. 2. Aşamada da burada kendi öğretmenlerimizin yetiştireceği bu öğrenciler istihdam alanında da yerleşeceklerini düşünüyoruz. Bu konuda Mehmet Kanbur ağabeyimiz garantiyi veriyor. Buda güzel bir gelişme. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

GÜLTEKİN: AMAÇ SEKTÖRÜN İHTİYAÇ DUYDUĞU ELEMANLAR YETİŞTİRMEK

Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Mehmet Gültekin ise, “Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, yine Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı arasında imzalanan Sosyo-Ekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programının (SES) Yürütülmesine Dair İşbirliği Protokolü kapsamında bir aradayız. Bu işbirliğindeki temel amaç yiyecek içecek sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesidir. Bu kapsamda aşçılık alanındaki kurslarımızda hem vatandaşlarımız hem de ülkemizde bulunan geçici koruma statüsündeki göçmenler yer alabilmektedir. Bu kurslarımız iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Öncelikle okul ortamında verilen uygulamalı bir eğitim ve akabinde gerçekleşen 3 aylık bir staj süreci vardır. Kursiyerlerimize Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından okulda aldıkları kurs süresince 2021 yılı için aylık 850 TL, kurs sonrasındaki staj süresince ise günlük 108,68 TL ücret ödenmektedir.

“KURSLARIMIZDA KENDİ ÖĞRETMENLERİMİZ VAR”

Yakın zamanda ikincisini başlatacağımız kursumuzun ağustos ayı sonunda başlattığımız ilk etabı için yaklaşık 400 kişilik bir başvuru olmuştur. Kursiyerlerimiz başvurular alındıktan sonra yapılan mülakat sonucunda belirlenmektedir. Kurslarımızda Kahramanmaraş MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğretmenlerimiz görev almakta ve kurs süresince bütün harcamalar Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından karşılanmaktadır. Yapılacak staj çalışmaları sonucunda bu mesleği sevdiğini gösteren, meslekte yeterli ve istekli olduğunu bir şekilde firmalara anlatan her kursiyerimiz kalıcı olarak istihdam imkânına sahip olacaktır. Protokoldeki nihai amaç da zaten budur.

“MEHMET KANBUR BEYE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Eğitimin birçok alanında yer aldığı gibi bu kursiyerlerimizin iş hayatına atılmasına, stajlarını MADO kalitesi altında gerçekleştirmelerine imkân sağlayarak kalifiye personel haline gelmesini destekleyen, yurt içi ve yurtdışı bayilerinde öğrenci ve kursiyerlerimize kapılarını açan MADO Yaşar Dondurma Gıda Maddeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kanbur bey ve kardeşlerine okulumuz, kursiyerlerimiz ve şehrimiz adına çok teşekkür ederim saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.