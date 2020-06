Psikolog Sandaloğlu: ''Onunla birlikte insanların bir anda hayatları değişti''

Psikolog Sandaloğlu; Koronavirüsü bazı durumlarda ölümle sonuçlandığında bu durumun en ürperten kısmının ölüm olduğunu ve koronavirüsün bu sebeple insanların hayatlarını etkilediğini ifade etti.

Koronavirüs İnsan Üzerindeki En Ürperten Kısmı Ölümlü Vakalar İnsanın Hayatını Etkiliyor!

Koronavirüs hepimizi etkiledi. Hayatımız düzenli bir şekilde giderken her gün hayata güvenle bakarken sabah uyandığımızda işimize düzenli bir şekilde giderken biranda hiç beklemediğimiz bir olay oldu. Bunun adı da koronavirüs oldu. Tabi bu bilinmezliğin içerisinde öfkelendik ilk başta inkar ettik, bu nedir dedik, nasıl olabilir dedik Çinlileri suçladık ama sonuç olarak geleceğimiz nokta koronavirüsün varlığını kabul etmek noktası oldu. Aslında koronavirüsle yaşamı öğrendik fakat etkileriyle yaşamayı öğrenemedik daha neden çünkü bunun etkileriyle yaşamayı öğrenmekte kolay bir şey olmasa gerek çünkü düşmanımızın nerden geldiğini bilmiyorsunuz. Yani koronavirüs herhangi gibi bir yerden kapıla biliyor ve sonrası ölümle sonuçlanıyor. Belki de en ürperten kısmı da bu, en temelde koronavirüs bu sebeple geliyor ve bizim hayatımızı etkiliyor. Dışarı çıkmamıza sebep oluyor ya da insanlarla yakın temas kurmamıza sebep oluyorsa bunun en temelinde korkumuz ölüm korkusu belki de tabi bu kişiden kişiye göre de değişiyor.

İnsanlarla Aramıza Sosyal Mesafe Koyuyorsak Aynı Şekilde De Sosyal Medyayla Da Aramıza Sosyal Mesafe Koymaya İhtiyacımız Var!

Koronavirüs sürecinin varlığının devam ettiği kısmını öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Ve önlemlerimiz aldıktan sonrasına karışmamız gerekiyor. Hani biz önlemlerimizi alıyoruz önlemi aldıktan sonra bir diz tedbir alıyoruz. Artık normalleşme sürecine girdik adım adım yavaş yavaş normalleşme sürecine uyum sağlaya biliriz. Bunun yanı sıra her gün sosyal medyada haberleri takip ediyoruz. Her gün sağlık bakanlığının paylaştığı koronavirüs tablosunu takip ediyoruz. Tamam, takip edelim ama bunun her gün her dakika ve her saniye takip etmek var olan kaygımızı çok daha arttırıyor. Yani sosyal medyayla da aramıza mesafe koymaya ihtiyacımız var.

Bu süreçte tedbir kısmı var. Olan tedbirlere uymak ve daha sonra için kendinizi yormamak biraz daha rahat atlatmamız sağlayacaktır.



Muhabir: Gökhan Çalı