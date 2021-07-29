Psikososyal destek hizmeti vatandaşa derman oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşa destek sağlamayı sürdürüyor. Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle oluşan kısıtlılıkların psikolojik etkileri ücretsiz psikososyal desteklerle hafifletildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan “Aile Danışma Merkezleri” uzman psikolog ve sosyologları pandemi süresince yaklaşık 50 bin vatandaşa hizmet sağladı.

Tam kapanma dönemlerinde de sağlanan hizmetler online ya da telefonla gerçekleştirilirken, kısıtlılıkların kaldırılmasıyla birlikte yüz yüze seanslar da yeniden başlatıldı. Bahçelievler ve Karaziyaret mahallelerinde bulunan Aile Danışma Merkezleri’nin yanı sıra tarihi Deligönüller Konağı’nda da gerçekleştirilen psikososyal destek seanslarında, çift terapisi, eğitim koçluğu, çocuk ve aile danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “Destek almak isteyen vatandaşlarımız, Bahçelievler Aile Danışma Merkezi 0344 2235078, Karaziyaret Aile Danışma Merkezi 0344 2512176 ve Deligönüller Konağı Aile Danışma Merkezine 0344 2214686 telefonlarından ulaşarak randevu alabilirler” ifadeleri kullanıldı.