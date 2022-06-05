Pul ve para koleksiyonuyla başlayan antika merakını bu günlere kadar taşıdı!
Kahramanmaraş’ta yaşayan 46 yaşındaki 25 yıllık esnaf olan Mustafa Fazlı Gölbaşı 15’li yılarda pul ve para koleksiyonuyla başlayan antika merakını bu günlere kadar taşıdı.
KAHRAMANMARAŞ 05.06.2022, 11:33 05.06.2022, 17:48
Özellikle topuzlu kantar biriktiren gölbaşı 160’ı geçkin ürünü iş yerinde sergiliyor.
Gölbaşı tarihi 80 yıllık olan ve selçuklu dönemine ait ola topuzlu kantarı ise gözü gibi koruyor.
Antika merakının çocukluğuna dayandığını söyleyen gölbaşı kendisinin ise topuzlu kantarlara ilgi duyduğunu söyledi.
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