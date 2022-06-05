Pul ve para koleksiyonuyla başlayan antika merakını bu günlere kadar taşıdı!

Özellikle topuzlu kantar biriktiren gölbaşı 160’ı geçkin ürünü iş yerinde sergiliyor.

Gölbaşı tarihi 80 yıllık olan ve selçuklu dönemine ait ola topuzlu kantarı ise gözü gibi koruyor.

Antika merakının çocukluğuna dayandığını söyleyen gölbaşı kendisinin ise topuzlu kantarlara ilgi duyduğunu söyledi.