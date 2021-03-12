Radyo KSÜ Birinci Yaşını Kutladı

Radyo KSÜ stüdyosunda Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları, üniversite protokolü, Radyo KSÜ Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Alper Şakalar ve Radyo KSÜ programcılarının katılımıyla gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde Radyo KSÜ’nün 1 yıllık faaliyetleri değerlendirildi.

Radyo KSÜ Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Alper Şakalar, yürütülen faaliyetlere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Radyo KSÜ bünyesinde; 2020 yılında Yayın Stüdyosu’nda toplam 24 radyo programı, 6 konuklu radyo programı gerçekleştirildiğini belirten Genel Koordinatör Şakalar, “2021 Ocak-Mart aylarında toplam 9 radyo programı yayın hayatına devam etmektedir. 6 konuklu radyo programı gerçekleştirilmiştir. Bu yıl itibariyle Kayıt Stüdyosu faaliyete geçirilmiş ve toplam 4 etkinliğin ses kayıtları burada alınmıştır. Ayrıca stüdyomuzda TRT Türkü Radyosu yayınına konuk olarak katılım sağlanmıştır.” dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Radyo KSÜ’nün yoğun altyapı ve hazırlık çalışmalarının ardından 1 yıl önce yayın hayatına başladığını ve geçen sürede çok güzel işlere imza attığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Radyo KSÜ’nün, güçlü bir ekip çalışmasının ürünü.” olduğunu belirten Rektör Can, üniversite gençliğine ulaşmada önemli bir araç olan ve yakında FM bandında karasal yayına da geçecek olan Radyoyu 2021 yılında daha etkin kullanmayı hedeflediklerini söyledi.