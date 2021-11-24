Radyo KSÜ tarafından düzenlenen ‘Radyo Türküleri Konseri’ büyük beğeni topladı!

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak, Prof. Dr. Kadir Saltalı, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek, Radyo KSÜ Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Alper Şakalar, sanatseverler ve öğrencilerin katılımlarıyla KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser programının açılış konuşmasını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Radyonun hayatımızdaki yerine ve toplumun gelişimine sağladığı olumlu etkilere dikkat çeken Rektör Can, çocukluk ve gençlik yıllarında radyodan dinlediği, bizi biz yapan değerleri anlatan, kültürümüzü geleceğe taşıyan, aşkı, sevgiyi, özlemi anlatan türkülerin seslendirileceği bu konseri önemsediklerini ifade etti.

KSÜ’de eğitim, bilim, teknoloji faaliyetlerinin yanında kültür, sanat ve sportif faaliyetlerin ir arada sunulduğu bir ortam oluşması için gereken her türlü desteği verdiklerini belirten Rektör Can, ‘Radyo Türküleri Konseri’ programının hazırlanmasına katkı sağlayan herkese ve katılım sağlayan dinleyicilere teşekkür etti.

Radyo KSÜ Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Alper Şakalar da kısa bir selamlama konuşması yaparak konsere katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları Öğretim Görevlisi Dr. Alper Şakalar ve Öğretim Görevlisi Serap Yağmur İlhan’ın solist olarak yer aldığı konsere geçildi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konsere sazlarıyla bağlamada Furkan Pehlivan, neyde Nevzat Solak, klavyede Orhan Delioğlu, klasik gitarda Mehmet Karaca, basgitarda Halil Büyükkurt ve bendirde Ercan Bilecan eşilik etti. Programın sunuculuğunu ise Radyo KSÜ spikeri Göksel Emre Koyuncular yaptı.

‘Radyo Türküleri Konseri’ Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve protokol üyeleri tarafından programa katkı sağlayan isimlere çiçek takdim edilmesi ve ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.