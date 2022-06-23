Raf ömrünü 15 güne kadar uzatan ambalaj geliştirildi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin Gündeş'in danışmanlığında 5 yıl süren çalışmayla geliştirilen, Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen ürün, başta Almanya, İngiltere, İtalya ve Sırbistan olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor.



Dr. Öğr. Üyesi Gündeş, AA muhabirine, raf ömrü nedeniyle her yıl çok sayıda gıdanın israf olduğunu söyledi.



Gıdalarda yaşanan raf ömrü sorununa çözüm bulabilmek adına yaptıkları çalışmalar neticesinde doğa dostu ürün geliştirdiklerini ifade eden Gündeş, "Petrol türevli ürünler doğa dostu değil. Bizim ambalajlar ise organik bir bileşim yöntemiyle geliştirildiği için doğada hızlı bir şekilde çözülebiliyor. Ekstra olarak normal plastiğe oranla yüzde 30-40 daha kuvvetli. Ürettiğimiz ürün, normal plastiğe göre raf ömrünü ortalama 10-15 gün uzatmakta. Bu ürün aynı zamanda mukavemet olarak da kırılmayı büyük oranda önlemekte." diye konuştu.



Gündeş, plastik ambalajların sıcak ve soğuk havada koku yapabildiğine işaret ederek, geliştirdikleri ürünün gıdayla temas etmesi halinde böyle bir soruna da neden olmadığını aktardı.



- "Yılda ortalama 1 milyon dolar döviz girdisi sağladık"



Geliştirilen ürünü üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Bayazıt, bazı gıdalarda, sıcaklığının düşmesi veya artması sonucu bozulmalar oluştuğunu ve bunların zehirlenmelere yol açtığını vurgulayarak, doğal, düşük maliyetli, raf ömrünü uzatan çevre dostu bir gıda ambalajı üreterek gıda israfının azaltılmasına katkı sağlamak istediklerini belirtti.



Bayazıt, "Ürünümüz raf ömrünü artırdığından müşterilerimizin hizmet verdiği pazar artmakta, firmaların lojistik maliyetleri ve ürün iadesi azalmaktadır. Gıdalar ilk günkü lezzetinde, en sağlıklı şekilde son tüketiciye kadar ulaşmaktadır. Söz konusu ambalaj 5 yıllık çalışma sonucu geliştirildi. 2 yıldan bu yana ihraç ediyoruz. Üründen yılda ortalama 1 milyon dolar döviz girdisi sağladık." dedi.