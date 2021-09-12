Raketini kardeşlik için salla masa tenisi turnuvası

“Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi” kapsamında yapılan etkinlikte, 50 Türk ve 50 Suriye uyruklu misafir sporcu dostluk için yarıştı.

Turnuva’nın açılış maçını Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve İçişleri Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç yaptı.

Etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türk Kızılay’ı Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu, Suriye uyruklu misafir sporcular ve Türk sporcular ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Kızılay’ı Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, yerli nüfus ile misafir nüfusun pekişmesi adına yapılan bir çalışma olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, bu gibi etkinliklerin ilimizde artarak devam edeceğini söyledi.

Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu, “sosyal hayatın desteklenmesi projesi kapsamında 3 Ekimde Kılavuzlu Park’ta kürek takımları mücadele edecek” dedi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, burada yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yakalanan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının hiç bir zaman bozulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Vali Coşkun ise müsabakalara katılan sporcularla yakından ilgilenerek, sporun birleştirici ve bütünleştirici yönüne dikkat çekti. Vali Coşkun ayrıca, sporculara başarılar dileyerek, bu tür organizasyonlar sayesinde millet olarak ev sahibi pozisyonundaki toplumumuzla ülkemizde misafir konumunda bulunan yabancıların sosyal uyum faaliyetlerinin verimliliğini temin etmek için çaba harcayan herkese şükranlarımı sunuyorum dedi.

Açılış programı şampiyon sporcuların masa tenisi gösterisi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.