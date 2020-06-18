Rakiplerini geride bırakan yarış atları bu çiftlikte yetişiyor!

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner ve Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz Göksun’da yarış atı yetiştirilen Balkaroğlu At Çiftliği’ni ziyaret etti.

Yarış atlarını ve çiftliği inceleyen heyet, işletme sahibi Nusret Balkarıoğlu’ndan bilgi aldı.

İşletme sahibi Nusret Balkaroğlu at sevgisinin atalarından geldiğini belirtip, yetiştirdiği atların özelliklerini sıraladı.

Atların insanların en önemli dostları olduğunu ifade eden Balkaroğlu, Göksun’un coğrafi konumunun at yetiştirmede önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.