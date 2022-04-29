Ramazan ayı boyunca halı sahalarda yoğunluk

İftarlarını açan vatandaşlar hem spor yapabilmek hem de eğlenceli vakit geçirebilmek adına halı sahalarda ter döktü.

İşletmeciler ise halı sahalardaki yoğunluklardan dolayı sahur vaktine kadar süre uzattı.

Halı Saha İşletmecisi Niyazi Nacak, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “vatandaşlarımız iftar sonrasın eğlenceli vakit geçirmek için futbol sahalarını tercih ediyor” diye konuştu.