Ramazan ayına özel kampanyalar!

Tarım Gross Market ramazana ayına özel kampanyalar başlattı.

Çiftçiden devlete, devletten millete anlayışıyla hizmet veren tarım gross market, müşterilerini bekliyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ramazan paketi ve ramazan alışveriş çeki hazırlayan Tarım Gross Market her bütçeye uygun alışveriş çeki ve ramazan paketleri hazırladı.

Tarım Gross Market işletmecisi Bayram Ali Börekçi Aksu Haber’e yaptığı açıklamada her bütçeye uygun ramazan paketlerinin olduğunu belirtti.