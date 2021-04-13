Ramazan ayına özel kampanyalar yapıldı!

Özçam marketlerde Ramazan Ayı şenlikleri başladı. tarladan halka tanzim satışlarıyla yılın 365 günü kampanya başlatan Özçam marketler zincirinde ramazan ayına özel dev kampanyalarda başladı.

Vatandaşların hesaplı ve kaliteli alışveriş adresi olan Özçam marketler kampanyalarına devam ediyor.

Manav reyonundan şarküteri reyonuna kadar indirimler yapan Özçam marketler zinciri Kahramanmaraşlı vatandaşların alışverişte ilk adresi olmaya devam ediyor.

Aksu Haber’e kampanyalar hakkında bilgiler veren Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam Ramazan ayına özelde kampanyalar başlattıklarını söyledi.