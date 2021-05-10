Ramazan ayında şehitler unutulmadı!

11 ayın sultanı af ve mağfiret ayında vatan için toprağa düşmüş şehitlerde unutulmadı.

Onlar için bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde okunan hatimlerin duaları kabirleri başında yapıldı.

Kahramanmaraş şehitliğinde düzenlenen programa Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ve Aile Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya da katıldı.