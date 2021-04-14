Ramazan ayında sofranızdan eksik etmeyin!
Hoşaflık Malzemeler Raflardaki Yerini Aldı.
KAHRAMANMARAŞ 14.04.2021, 15:32 14.04.2021, 17:35
Kayısı, Elma, Üzüm, Erik, Vişne… Hoşaflık Malzemeler Raflardaki Yerini Aldı.
İster iftarda karnıyarığın yanına, ister sahurda tek başına? / çöreğinin yanında
Hazmı kolaylaştırıyor, sindirime yardımcı oluyor, bağışıklığı kuvvetlendiriyor… Faydaları saymakla bitmeyen hoşaf Ramazan’ın gelişiyle birlikte yeniden sofralardaki yerini aldı.
Kurutulmuş meyvelerin şeker ile kaynatılması sonucu elde edilen, Osmanlı mutfağının baş tacı hoşaf ağır yemekleri hafifleten ve serin suyuyla ferahlatan adeta bir şifa deposu niteliğinde.
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