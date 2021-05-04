Ramazan ayının son günleri ve bayram sürecinde beslenirken nelere dikkat etmeliyiz?
Her sabah Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken’nin bugün ki konuğu Özel Megapark Hastanesi Diyetisyeni Aysun Bozoğlu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 04.05.2021, 14:28 04.05.2021, 17:48
Kurtuluş Şükür’ün sunduğu programda ramazan ayında doğru beslenme konuşuldu.
Diyetisyen Aysun Bozoğlu, iftar ve sahur arasında nasıl beslenilmesi hakkında bilgiler paylaştı.
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