Ramazan desteği ‘Sosyal Destek Kart’ ile sağlanacak…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında örnek bir hizmeti daha hayata geçiriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan ‘Sosyal Destek Kart’ dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu projeyle ilk etapta 20 bin vatandaşa ulaşılacak. 250 TL bakiyeli ‘Sosyal Destek Kart’ ile tüm marketlerden alışveriş yapılabilecek. Dağıtım, sosyal hizmetler şube müdürlüklerince alınan taleplerle muhtarlıklar ve belirlenen noktalardan gerçekleştirilecek. Sosyal yardımlarda kişi mahremiyetini de sağlayacak bu projeyi sosyal medya hesabından duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İyilik kazanacak!” dedi.

İnsan Onuru Muhteremdir

Başkan Hayrettin Güngör paylaştığı mesajında, “İnsan onuru muhteremdir. Bu ramazan, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi değil, diledikleri esnafımızdan gönüllerince alışveriş yapabilecekleri alışveriş kartları dağıtıyoruz. İnanıyoruz ki bu kartlara esnafımızın yapacağı ekstra indirimlerle hem halkımız, hem esnafımız hem de iyilik kazanacak. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Ramazan’ını tebrik ediyorum. Oruç sabırdır, şükürdür, paylaşmaktır ve yardımlaşmaktır. Rabbim tutacağımız oruçlar ve dualarımızı kabul buyursun” ifadelerini kullandı.