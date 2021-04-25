Ramazan hüzünleri sevince dönüştürür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programına konuk olan Andırın ilçe müftüsü Muhammet Ertuğay, “Ramazan bizlere öyle bir imkân ki hüznümüzü sevince, mahrumiyetimizi rahmete, muhasaramızı muhasebeye dönüştürebilir. Biz bunu fırsata dönüştürmeyi başarabilirsek Ramazan bizim olmuş olur” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek İftar Vakti programı, Andırın ilçesinde gerçekleştirilen yayınla devam etti. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konukları Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve Andırın ilçe müftüsü Muhammet Ertuğay oldu. Gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve Aksu TV’den canlı yayınlandı. Kur'an tilaveti ile başlayan programda geleneksel Hacivat – Karagöz gölge oyunu izleyici ile buluşturuldu. Yayında, pandemi döneminde Ramazan ayı, Andırın ilçesinde gerçekleştirilen projeler ve aile kurumunun ehemmiyeti gibi pek çok konuya değinildi.