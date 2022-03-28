Ramazan'ın gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı!
Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmezi olan hurma, tezgahlardaki yerini aldı. Hurma çeşitlerinin kilosu 70 TL ile 120 TL arasında değişirken, en çok 'Medine hurması' tercih ediliyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.03.2022, 17:45 28.03.2022, 19:07
On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmezi olan hurma, tezgahları süslemeye başladı. İftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı hurmanın fiyatları türüne göre değişiyor.
Namaz Vakti 28 Mart 2022
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