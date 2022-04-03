Ramazan pidesine yoğun ilgi!

Peki, gerçek bir ramazan pidesi nasıl olmalı kaç gramdan ve fiyatı ne kadardan satılıyor işte cevabı…

Akkuşlar Patiseri İşletmecisi Özcan Akkuş ramazan pidesinin bir gelenek olduğuna dikkat çekerek 7/24 vatandaşlara sıcak pideler sunduklarını söyledi.