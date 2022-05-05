Ramazan sonrası esnaf lokantaları müşterilerini ağırlamaya başladı

Yöresel yemekleri ve paçasıyla öne çıkan Kahramanmaraş bayram sonrasındaki ilk günde vatandaşlar lezzetli yemekler tatmak için tarihi lokantalara akın etti.



Tarihi Cumhuriyet Lokantası İşletme Sahibi Zafer Ayranpınar, bayramda ve bayram sonrasında lokantalarda yaşanana hareketliliği aksu habere anlattı.



