Ramazan sonrası esnaf lokantaları müşterilerini ağırlamaya başladı
Maske yok mesafe yok... İki yıl sonra bayram gibi bir bayram geçiren esnaf oluşan hareketlilikten çok memnun.
KAHRAMANMARAŞ 05.05.2022, 15:08 05.05.2022, 15:35
Yöresel yemekleri ve paçasıyla öne çıkan Kahramanmaraş bayram sonrasındaki ilk günde vatandaşlar lezzetli yemekler tatmak için tarihi lokantalara akın etti.
Tarihi Cumhuriyet Lokantası İşletme Sahibi Zafer Ayranpınar, bayramda ve bayram sonrasında lokantalarda yaşanana hareketliliği aksu habere anlattı.
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
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|34
|44
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|44
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|42
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|33
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|33
|41
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|33
|41
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|33
|40
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|33
|38
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|66
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|34
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|36
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|34
|49
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|43
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|35
|40
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|34
|34
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|34
|34
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|33
|32
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|34
|22
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|21
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|34
|66
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|64
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|34
|61
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|34
|58
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|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
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|51
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|45
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|41
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|36
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|32
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|34
|32
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|34
|31
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