Ramazan tatlıları Kervan’dan!
Dondurma kenti Kahramanmaraş'ta 11 ayın sultanı Ramazan'da iftar sofraları için tatlılar hazırlanıyor. Alpedo-Kervan işletmesinde maharetli ustaların ellerinde hazırlanan baklava, güllaç, tulumba ve diğer tatlı türleri hazırlanıyor. İşletmede, hijyenik ortamda hazırlanan tatlılar şirkete ait pastanelerde satışa sunuluyor.
Dondurma kenti Kahramanmaraş'ta 11 ayın sultanı Ramazan'da iftar sofraları için tatlılar hazırlanıyor. Alpedo Kervan Lezzet Grubu’nda maharetli ustaların ellerinde hazırlanan baklava, güllaç, tulumba ve diğer tatlı türleri bu günlerin vazgeçilmez lezzetleri arasındaki yerini aldı.
Damak tadına giden yolda aşkla çalışan Alpedo Kervan Lezzet Grubu yaptıkları tatlıları eşsiz süslemeleri ile on bir ayın sultanı ramazan ayında da lezzetin vazgeçilmez durağı oluyor.
Kervan Pastaneleri tam 40 çeşit tatlıyla ramazan ayında da türkiye’nin ve Kahramanmaraşlıların evlerine misafir oluyor, iftar sonrası sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini kaliteli hizmet anlayışıyla sunuyor.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, birbirinden çeşitli eşsiz lezzetler ile tatlıların lezzet yolculuğunu ve bu süreçte gösterilen büyük gayretleri Aksu Haber'e anlatı.
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