Ramazan’da askıda ekmek!

Ramazan ayında yardımlaşmanın sembollerinden bir gelenek olan , “Kimse aç kalmasın, ihtiyacı olan askıdan ekmek alsın “ sloganıyla, bir fırıncı esnafı tarafından ‘Askıda Ekmek‘ kampanyası başlatıldı.

Geçmişi Osmanlı`ya dayanan ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden yardım etmek için uygulanan “Askıda Ekmek” geleneği, 2 ekmek alıp 3 ekmek parası ödemek suretiyle fırın sahibi yada hayırseverler, bu kampanya için bağışladığı ekmeğin miktarını yazar.

İhtiyaç sahipleri tahtadaki rakamları görerek fırın sahibinden ihtiyacı kadar ekmek talep eder, böylelikle ihtiyaç sahibi rencide edilmemiş olur.

Kampanya hakkında konuşan Fırıncı Esnafı Ali Doğan bir gelenek olan ve İhtiyaç sahipleri için “Askıda Ekmek” Kampanyasını başlattıklarını ve bu güzel geleneği devam ettirmek istediklerini söyledi.

Ayrıca esnaf Doğan bu kampanyaya durumu iyi olanların da destek vermesini beklediklerini ifade etti.