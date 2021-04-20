Ramazan’da askıda ekmek!
Askıda ekmek dayanışmadır, ihtiyaçtır, huzura sebebiyettir.
Ramazan ayında yardımlaşmanın sembollerinden bir gelenek olan , “Kimse aç kalmasın, ihtiyacı olan askıdan ekmek alsın “ sloganıyla, bir fırıncı esnafı tarafından ‘Askıda Ekmek‘ kampanyası başlatıldı.
Geçmişi Osmanlı`ya dayanan ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden yardım etmek için uygulanan “Askıda Ekmek” geleneği, 2 ekmek alıp 3 ekmek parası ödemek suretiyle fırın sahibi yada hayırseverler, bu kampanya için bağışladığı ekmeğin miktarını yazar.
İhtiyaç sahipleri tahtadaki rakamları görerek fırın sahibinden ihtiyacı kadar ekmek talep eder, böylelikle ihtiyaç sahibi rencide edilmemiş olur.
Kampanya hakkında konuşan Fırıncı Esnafı Ali Doğan bir gelenek olan ve İhtiyaç sahipleri için “Askıda Ekmek” Kampanyasını başlattıklarını ve bu güzel geleneği devam ettirmek istediklerini söyledi.
Ayrıca esnaf Doğan bu kampanyaya durumu iyi olanların da destek vermesini beklediklerini ifade etti.
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|34
|69
|3. Galatasaray
|33
|65
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Alanyaspor
|34
|52
|6. Gaziantep FK
|33
|51
|7. Hatayspor
|33
|50
|8. Sivasspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|34
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|34
|37
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|33
|33
|19. Erzurumspor
|34
|31
|20. Gençlerbirliği
|33
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|31
|61
|4. Altay
|31
|57
|5. İstanbulspor
|31
|57
|6. Altınordu
|31
|53
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Ümraniye
|31
|47
|9. Tuzlaspor
|31
|47
|10. Bursaspor
|31
|43
|11. Bandırmaspor
|31
|39
|12. Boluspor
|31
|38
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|31
|34
|15. Menemenspor
|31
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|31
|26
|17. Ankaraspor
|31
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|32
|53
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|32
|46
|10. Leeds United
|32
|46
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|32
|33
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|31
|70
|2. Real Madrid
|31
|67
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|31
|64
|5. Villarreal
|31
|49
|6. Real Betis
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|31
|38
|10. Celta de Vigo
|31
|38
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Osasuna
|31
|37
|13. Cádiz
|31
|36
|14. Valencia
|31
|35
|15. Getafe
|31
|31
|16. Deportivo Alaves
|31
|27
|17. Huesca
|31
|27
|18. Real Valladolid
|30
|27
|19. Elche
|31
|26
|20. Eibar
|31
|23