Ramazan’da körüklü ocağıyla yoğun mesai yapıyor!
Kahramanmaraş'ta 36 yıldır kalaycılık yapan Mahmut Tepebaşı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların bakır kap ve tencerelerini kalaylatmak için yoğun ilgi göstermesi nedeniyle körüklü ocağıyla yoğun mesai yapıyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2022, 14:53 12.04.2022, 17:16
Şehir merkezindeki Kışla Çarşısı'ndaki 30 metrekarelik işyerinde uzun yıllardır kalaycılık yaparak geçimini sağlayan Tepebaşı, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşıyor.
59 yaşındaki Tepebaşı, "Ev hanımları ramazan ayında daha çok bakır kullanıyor ve bayram öncesinde kalaya getiriyorlar. Özellikle bu aylarda köylerine gidenler oluyor ve orada sürekli bakırdan yemek yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
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