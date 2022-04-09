Ramazanda Mutlaka Balık Tüketin

11 ayın sultanı ramazan geldi. 17 saat açlık sonrası sağlık açısından iftar menüsü de büyük önem taşıyor.

Haftada en az bir kez tüketmemiz gereken balığı, iftar sofralarından da eksik etmemeliyiz. Ramazan ayında balık yemenin faydaları ise saymakla bitmiyor

Ramazanda gün boyu aç kalmamızdan dolayı ortaya çıkan besin ihtiyacımızı karşılamak için ideal bir gıda, vitamin ve mineral kaynağı olan balık, iftar sofralarının da vazgeçilmezi.

Vatandaşlarda ramazan ayında bol bol balık tükettiklerini ifade ettiler.

Balığın hafif yemek olduğu için iftar sofralarında tercih edildiğini belirten Balıkçı esnafları da balık alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.