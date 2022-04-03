Ramazanda sofralarda lüks ve israftan kaçınılmalı

İsraf; yoksulu, zor durumda olanı anlamaya çalıştığımız Ramazan ayında iki katına çıkıyor.

Lüks otellerde ve restoranlarda ailecek yaptığımız iftarlar hoş bir anı olarak kalsa da, bir çorba ile doyduğumuz ve geriye kalan yemeklerin çöpe gittiği gerçeği değişmiyor.

Ramazan, yeme içme alışkanlığımızı değiştirmeden manevi dünyamızı geliştirmeyi hedeflediğimiz bir aydır. Ancak Ramazan ayında yaptığımız israf iki katına çıkıyor.