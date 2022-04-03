Ramazanda sofralarda lüks ve israftan kaçınılmalı
Kur’an-ı Kerim’in indiği Ramazan ayında ibadetlerimiz ile ruhumuzu doyurmaya çalışıyoruz. Ancak oruç ile nefsimizi terbiye etmeye çalışırken iftar sofralarımızı terbiyeden bihaber tutuyoruz.
KAHRAMANMARAŞ 03.04.2022, 11:39 03.04.2022, 11:47
İsraf; yoksulu, zor durumda olanı anlamaya çalıştığımız Ramazan ayında iki katına çıkıyor.
Lüks otellerde ve restoranlarda ailecek yaptığımız iftarlar hoş bir anı olarak kalsa da, bir çorba ile doyduğumuz ve geriye kalan yemeklerin çöpe gittiği gerçeği değişmiyor.
Ramazan, yeme içme alışkanlığımızı değiştirmeden manevi dünyamızı geliştirmeyi hedeflediğimiz bir aydır. Ancak Ramazan ayında yaptığımız israf iki katına çıkıyor.
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|31
|56
|3. Konyaspor
|30
|55
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Sivasspor
|31
|41
|12. Galatasaray
|31
|41
|13. Gaziantep FK
|31
|41
|14. Kasımpaşa
|31
|39
|15. Kayserispor
|31
|38
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|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. İstanbulspor
|28
|48
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Kocaelispor
|28
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|30
|51
|7. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|8. West Ham United
|30
|48
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|29
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Barcelona
|28
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|29
|32
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22