Rehber koruyucu aile hizmeti sözleşmesi için imzalar atıldı

Bu Kapsamda Uzun Yıllar Koruyucu Ailelik Hizmetini Yürüten Deneyimli Koruyucu Ailelerin, Hizmetin İçinde Daha Aktif Rol Almasını Sağlayacak Rehber Koruyucu Aile Hizmeti Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tarafından Başlatıldı.

Bu Doğrultuda Yapılan Çalışmalar Neticesinde İl Genelinde Hizmet Veren Koruyucu Aileler Arasından Belirlenen 5 Deneyimli Ailenin ‘’Rehber Koruyucu Aile’’ Olması Yönünde İmzalanan “Rehber Koruyucu Aile Sözleşmesi” İle Ailelerin Görev Ve Sorumlulukları Aktif Olarak Başladı.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun 249 Çocuğun 164 Aile Yanında Bakıldığına Dikkat Çekerek Yürütülecek Hizmet Hakkında Bilgiler Verdi.

Ardından Koruyucu Aile Dernek Başkanı Hayati Dertli Koruyucu Aile Olmaktan Onur Duyduğunu Belirtti.

Son Olarak Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü Dolayısıyla Bu Güzel Uygulamayı Başlattıklarını İfade Etti.