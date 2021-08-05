Rehberlik ve Araştırma Merkezi uyardı!
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecine girdi.
KAHRAMANMARAŞ 05.08.2021, 17:08
5-20 Ağustos arasında yapılacak olan tercihlerde korona virüs tedbirleri kapsamında adaylar online olarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Bülbül tercih sürecinde aday öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususları anlattı.
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