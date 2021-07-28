Reis, Edeler ile Buluşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katılarak Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettikten sonra Müftülük Meydanı’ndan toplu açılış törenine katılması planlanıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek Gençlik Buluşmasına da katılacak.