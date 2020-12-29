Rektör Can 2020 yılını değerlendirdi!
KSÜ Rektörü Prof.Dr. Niyazi Can 2020 yılını çok verimli geçirdiğini belirtti
KAHRAMANMARAŞ 29.12.2020, 16:29 29.12.2020, 18:18
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte geçilen online eğitim devam ederken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, yaklaşık 7 aydır devam eden süreçle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Dünya Çapında Küresel Bir Salgın Haline Gelen Koronavirüs Dolayısıyla Bir Çok Eğitim Kurumunda Olduğu Gibi Üniversitelerde Uzaktan Eğitime Geçti.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi De YÖK’ten Gelen Talimatlar Doğrultusunda Uzaktan Eğitime Geçen İlk Üniversiteler Arasında Yerini Aldı.
2020 Yılının Artık Sonlarına Geldiğimiz Şu Günlerde Üniversitelerde Yaklaşık 7 aydır Devam Eden Uzaktan Eğitim Sürecini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can KSÜ Özelinde Aksu Haber’e Değerlendirdi.
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