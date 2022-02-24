Rektör Can, Afşin’de Bulunan Ashab-ı Kehf Külliyesini Ziyaret Etti!

KSÜ Senatosu haftalık olağan toplantısına katılmak ve ilçedeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve destek protokolleri imzalamak üzere Afşin’e ziyaret egerçekleştiren üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kur’an-ı Kerim’de kıssaları anlatılan Allah’a inanmaları sebebiyle eziyete uğramamak için bir mağaraya saklanan 7 gencin (Ashab-ı Kehf) saklandıkları mağara olduğuna inanılan Afşin Ashab-ı Kehf Külliyesi’ni ziyaret etti.

Farklı din ve uygarlıkların buluşma noktası olan ve Doğu Roma, Selçuklu, Dulkadiroğlu Beyliği ve Osmanlı dönemine ait eserleri barındıran Afşin Ashab-ı Kehf Külliyesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş’ın ve Afşin’in kültür ve turizm açısından öneli bir değeri olan külliyenin dünyaya daha etkili bir şekilde tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Afşin Ashab-ı Kehf Külliyesi’nin geçmiş dönemlerde medrese olarak ta hizmet verdiğini hatırlatan Rektör Can, külliyenin eğitim-öğretim fonksiyonunun yeniden canlandırılmasının kültürel zenginliğimizin gelecek nesillere aktarılmasına katkılar sağlayacağını ifade etti.

Külliyedeki tarihi yapılara ilişkin yetkililerden bilgi alan Rektör Can, hayranlık uyandıran ve farklı inançlara ev sahipliği yapan tarihi yapıları ilgiyle inceledi.

Ziyarette KSÜ Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba ve ilçe protokolünden isimlerde hazır bulundu.