Rektör Can, basın mensupları ile bir araya geldi

Üniversite de gerçekleştirilen yemek programına Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör yardımcıları, akademik kadro, Basın İl Kurumu Müdürü Veysel Kara ve çok sayıda basın mensubu katılım sağladı.

Programda, YÖK tarafından düzenlenen engelsiz eğitim çalıştayında turuncu bayrak almaya hak kazanan bölüm başkanlarına Engelsiz Üniversite Bayrakları takdim edildi.

Takdimler sırasında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen “Geleceğin Medyası Germenicia’da Buluşuyor” ödül töreninde ödül alan genç gazeteciler proje de büyük emekleri olan ve Kahramanmaraş’ın tanıtımı noktasında özveriyle çalışan proje koordinatörü gazeteci sibel atıcı’ya Kahramanmaraş’ta çalışan genç gazeteciler adına Rektör Prof. Dr. Niyazi Can eşliğinde plaket takdim etti.

Yemek programının ardından açıklamalarda bulunan Rektör Can, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı ve üniversiteyle ilgili son bilgileri paylaştı.