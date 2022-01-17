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Rektör Can Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası’nın Açılışına Katıldı

Kahramanmaraş’ın önemli değerlerinden biri olan Kipaş Holding bünyesinde Aydın Söke’de kurulan Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen törenle açıldı.

KAHRAMANMARAŞ 17.01.2022, 17:43
Rektör Can Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası’nın Açılışına Katıldı

Kahramanmaraş’ın önemli değerlerinden biri olan Kipaş Holding bünyesinde Aydın Söke’de kurulan Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen törenle açıldı.

‘Edeler’ ve ‘efeleribuluşturan açılış törenine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş il protokolü üyeleriyle birlikte katıldı.

Batı Kipaş Kâğıt Fabrikasının açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan,davetliler ve fabrika çalışanları birlikte kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenindeki konuşmasına, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesisi olan yatırımı ülkeye kazandıran Kipaş Holding'in yöneticileri ile projeye destek veren kurumları tebrik ederek başladı.

Üretim tesisinde çalışan ve çalışacak olanlara da başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçen tesisin kâğıt alanında ülkenin büyük bir ihtiyacını gidereceğini ve cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sunacağını söyledi.

Yaklaşık 550 milyon dolara mal olan tesiste ilk etapta 800 kişinin istihdam edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Ülkemizin 250 milyon dolarlık kâğıt ithalatını sonlandıracak olan bu tesis aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat da gerçekleştirecektir. Tesisimiz böylece, toplam 450 milyon dolar civarında cari açığın kapanmasına katkı verecektir. 330 dönüm alan içerisinde 200 bin metrekare kapalı alana sahip bulunan tesisimizin ikinci etap yatırımları da hızla devam ediyor, inşallah yılsonu itibarıyla biteceğini bizler de tahmin ediyoruz. Yüzde 40'ı tamamlanan ikinci etap için 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Tamamlanmasıyla orada da 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak. Böylece toplam 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek."

Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, protokol üyeleri ve davetlilerle birlikte fabrikayı gezerek, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz’den bilgi aldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Çoşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek fabrikayı Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz ile birlikte gezdiler.

Kahramanmaraşlılar ve ülke olarak Avrupa’nın en büyük dünyanın ise 3. büyük kâğıt fabrikası olan Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası’nın açılışının gururunu yaşadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Bizlere bu gururu yaşatan hemşerimiz iş insanı Mehmet Hanefi Öksüz beyi, ortaklarını ve tüm ekibini yürekten kutluyorum. Bugün 800 kişiye istihdam sağlayan, tamamlandığında 1400 kişi istihdam edecek ve 450 milyon dolarlık cari açığı kapatacak olan Batı Kipaş Kâğıt Fabrikası ülkemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

#Rektör Can #Batı Kipaş Kâğıt Fabrikasının Açılışı
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