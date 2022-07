Rektör Can, bayramda hasta ve yakınlarını yalnız bırakmadı

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Metin Kılınç, Başmüdür Mustafa Çakallı ve hastane yöneticileri ile birlikte hastaları ziyaret eden Rektör Can, tek tek sohbet edip hastaların şikâyet ve memnuniyetlerini dinledi.

Hastaların tedavilerine ilişkin ilgili sağlık personelinden bilgiler alan ve tedavi altındaki çocuklarla özel ilgilenen Rektör Can, hasta ve hasta yakınlarının bayramlarını tebrik ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi personelini de ziyaret eden Rektör Can, sağlık sektörünün dünyanın en zor ama en önemli mesleklerinden biri olduğunu vurgulayarak “Başta üniversitemiz Tıp Fakültesi çalışanları olmak üzere sağlık sisteminin her kademesinde büyük fedakârlıklarla bu kutsal hizmeti ifa eden tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaretler; personel, hasta ve hasta yakınlarına bayram ikramları yapılmasıyla sona erdi.

