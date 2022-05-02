Rektör Can, Bayramın İlk Gününü Hastaneye Ayırdı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can; KSÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) hastane yöneticileri ile birlikte Ramazan Bayramı nedeniyle hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının bayramını kutladı.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, Hastane Başmüdürü Mustafa Çakallı ve hastane idari personelleri ile birlikte servislerde yatan hastaları ziyaret ederek tedavilerine ilişkin bilgiler aldı.

Tüm gününü hastaneye ayıran Rektör Can, servislerde tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile sohbet etti. Bayramlarını tebrik ederek acil şifalar diledi.

Tedavi için hastanede bulunun vatandaşlarda ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek üniversite yönetimine teşekkür ettiler.

Prof. Dr. Niyazi Can ayrıca hastane personellerini de unutmadı. Büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirerek teşekkür etti.

"Bu zor günleri sizlerin olağanüstü çabasıyla atlattık"

Sağlık hizmetlerinin sunumunda sabır ve özveri ile sağlık çalışanlarının gayret gösterdiklerine değinen Can, “Bu kutsal vazifeyi yerine getiren tüm hastane personellerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” Dedi.

Ziyarette hastane personelleri, hasta ve hasta yakınlarına ikramlarda bulunuldu.