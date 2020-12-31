Rektör Can, bütçe toplantısına katıldı!

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, tıp fakültesi hastanelerinin ihtiyaçlarının öncelikle Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) karşılanması gerektiğini belirterek, pandemi nedeniyle 2021 yılında gider bazlı bütçe uygulanmasının düşünüldüğünü ifade etti.

Bakan Yardımcısı Dinçbaş, Hastane ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2021 yılında DMO’nun ürün portföyünün geliştirilmeye çalışılacağını sözlerine ekledi.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise hastane borçlarının yapılandırılması ve hastanelerin sürdürülebilirliği konularına değindi.

Toplantıda söz alan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, görüş ve önerilerini paylaştı.

Üniversitemiz hastanesinde 4/D statüsünde çalışan personelin maaşlarının genel bütçeye aktarılması talebini dile getiren Rektör Can, ayrıca hastane enerji maliyetlerinin azaltılması için Güneş Enerji Sistemlerinin (GES) yapılması için destek ve kredi sağlanması, hastanelerde özel muayene saatlerinin hasta memnuniyeti için genişletilmesine ilişkin görüşlerini aktardı.