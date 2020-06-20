Rektör Can, canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtladı!

Milli Eğitim Uzmanı Ömer Sarıca’nın moderatörlüğünde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programa çeşitli illerinden üniversite sınavına girecek öğrenciler de katıldı.

Sosyal medya üzerinden programı takip eden öğrencilere kariyer yaşamı ve tecrübelerinden bahsederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’nün fiziki ve teknolojik altyapısı, bölüm ve programlar, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler ilişkin bilgiler verdi.

Öğrencilerin soruları doğrultusunda merak edilen bölüm ve programlar hakkında ayrıntılı bilgileri paylaşan Rektör Can, KSÜ’nün eşsiz kampüsü, şehir merkezi ve ilçelerde yer alan yurt olanakları, günün her saatinde sorunsuz ulaşım imkânları, burs olanakları, huzurlu ve güvenli şehir ortamı ile öğrencilere büyük kolaylıklar sunduğunu ifade etti.

“Üniversitemizde teori ve pratik eğitimi bir arada sunuyoruz”

“Üniversitemizde öğrenci merkezli eğitimi, insan merkezli yönetimi, istişare, ehliyet, liyakat ve adalet anlayışını hâkim kılmaya çalışıyoruz.” diyen Rektör Can, “Öğrencilerimizi alanlarının gerektirdiği bilgilerle donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere de önem veriyoruz. Yıl geneline yayılan konferans, toplantı ve fuar etkinlikleriyle öğrencilerimizi kariyer yaşamlarına hazırlıyoruz. İş dünyasının önemli isimleri ve öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerde bir araya getirerek, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdam edilmeleri noktasında girişimlerde bulunuyoruz. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası edindiği başarı ölçüsünde kendimizi başarılı kabul ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Üniversitemizde teori ve pratiği bir arada sunan bir eğitim anlayışına sahip olduklarını dile getiren Rektör Can, özellikle uygulamalı bölümlerde etkili staj ve pratik eğitimi önemsediklerini söyledi.

Kuramı Uygulamaya Taşıyabilen Okuryazar Lider Öğretmen Modeli

KSÜ olarak öğretmen eğitiminde kaliteyi arttırmak amacıyla ‘Kuramı Uygulamaya Taşıyabilen Okuryazar Lider Öğretmen Modeli’ geliştirildiklerini hatırlatan Rektör Can, “‘Kuramı Uygulamaya Taşıyabilen Okuryazar Lider Öğretmen adını verdiğimiz modeli Türkiye’de ilk defa üniversitemizde uygulanmaya başladık. Eğitim Fakültemizde eğitim gören öğretmen adayları ve velileri için hazırlanan model, müfredata artı değer katacak. Uygulamaya koyduğumuz bu modelle ideal öğretmen, idealist öğretmen, meslek sevgisi ve meslek aşkını öğretmenlik yaptığı sürece koruyacak. Tükenmişliği en aza indiren, sürekli öğrenen, sürekli kendini yenileyen, meslek sevdasını canlı tutan öğretmeni de bu modelle yetiştirmeye gayret edeceğiz.” diye konuştu.

Uluslararası İlişkiler ve Öğrenci Değişim Anlaşmaları

“Eğitim, bilim ve teknoloji alanında istikrarlı bir şekilde ilerlerken dünyadaki bilimsel gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Dünyanın her yerinden üniversitelerle karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını önemsiyoruz.” diyen Rektör Can, “Bu manada yurtdışı tanıtım fuarlarında üniversite olarak yer alarak, ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi dünyaya tanıtıyoruz. Son olarak İsviçre Cenevre ve Finlandiya Helsinki’de gerçekleştirilen uluslararası fuarlara bizzat katıldım. Üniversitemizin Erasmus programı kapsamında 64, Farabi programı kapsamında 95 ve Mevlana programı kapsamında 47 üniversite ile öğrenci değişim anlaşması bulunuyor. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversite sayısını daha yukarılara çekmek için çalışmalarımız sürüyor.” diye konuştu.

“Covid 19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimi başarı ile yürüttük”

Yeni tip koronavirüs covid-19 salgını sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz yürütülebilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde üniversitemizde de önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm dersler Uzaktan Eğitim Sistemimiz üzerinden gerçekleştirildiğini söyleyen Rektör Can, “Üniversite olarak güçlü bir teknoloji altyapısına sahibiz. Derslik ve amfilerimizde akıllı sistem ekipmanlarını etkin olarak kullanıyoruz. Bütün yerleşkelerimizde internet olanaklarını öğrenci, personel ve misafir kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Ayrıca üniversite olarak pandemi sürecinde Avşar Yerleşkesi ve ilçe yerleşkelerindeki bilgisayar laboratuvarlarını ve internet altyapısını yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin hizmetine açtık.” dedi.

“Eğitim faaliyetlerine ek olarak teknolojiyi tanıtım faaliyetlerinde etkin olarak kullanıyoruz. Üniversitemiz web adresi ve sosyal medya hesaplarını kullanarak tercih döneminde öğrenci adaylarına yönelik online tanıtım yayınları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Online olarak gerçekleşen yayınlarda öğrencilerimizin sorularını cevaplandıracağız. Aday öğrenciler üniversitemizle ilgili yazılı ve görsel dokümanlara da web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilecekler.” diyen Rektör Can, pandemi sürecinde yabancı uyruklu öğrencilerimizle video konferans yöntemiyle buluştuklarını ve 23 Haziran’da İl Milli Eğitim Müdürü ve rehber öğretmenlerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

“Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri önemsiyoruz”

“KSÜ’de sürekli eğitimi ve kaliteyi, uygulamalı öğretimi, şehir ve bölgede bulunan kurum ve kuruluşlarla işlevsel işbirliğini ve öğrencilerin karar mekanizmalarının içerisinde bulunduğu yaygın, etkili, paylaşılan sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri çok önemsiyoruz.” İfadelerini kullanan Rektör Can sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Öğrenci topluluklarının etkinliklerde aktif rol almasını önemsiyor, öğrencilerin sağlığına, kişisel gelişimine ve mesleki donanımına katkı sunan her türlü faaliyeti üniversitemiz imkânları ölçüsüne destekliyoruz. Üniversitemizde faaliyet gösteren 70 öğrenci topluluğunda öğrenciler faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde bizzat görev alıyorlar. Öğrencilerimizin eğitim yanında kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmaları amacıyla, çeşitli yerleşkelerimizde, 3 kapalı spor

salonu, 1 atletizm pisti ve doğal çim kaplı futbol sahası ile tribün, 6 tenis kortu, 3 halı saha, 4 basketbol, 4 voleybol sahası, amfi tiyatro ve kültür merkezi mevcuttur.”

“Öğrencilerimizi ‘Sürekli Öğrenmenin Değişimin ve Geleceğin Adresi’ üniversitemize bekliyoruz”

“Doğal güzelliklere sahip sakin ve huzurlu bir şehir olan Kahramanmaraş’ta bulunan üniversitemizde, öğrencilere en iyi hizmetin sunulmasını amaçlıyoruz.” diyen Rektör Can, “Sevgili gençler, üniversite olarak imkânlarımızı nitelikli ve mutlu bir eğitim-öğretim hayatı geçirmeniz için seferber ettiğimizi ve sizleri üniversitemizde görmekten mutlu olacağımızı bilmenizi isterim. Öğrencilerimizin kıymetli ailelerinin de içi rahat olsun. Bütün imkânlarımızı evlatlarımızın huzuru ve başarısı için seferber ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yayın sonunda kendilerine bu imkânı sağlayan başta Milli Eğitim Balkanı Ziya Selçuk olmak üzere bakanlık yetkililerine teşekkür eden Rektör Can, üniversite sınavlarına girecek aday öğrencilere de sağlık ve başarılar diledi.