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Rektör Can, dereceye giren sporcuları kabul etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 5-16 Şubat tarihleri arasında Antalya Kemer’de düzenlenen milli takım seçmelerinden 15 madalya ile dönen KSÜ Wushu Kung Fu Takımını Senato Toplantı Salonunda kabul etti.

KAHRAMANMARAŞ 21.02.2022, 19:17
Rektör Can, dereceye giren sporcuları kabul etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ve Mezunları Derneği KSÜ Wushu Kung Fu Takımı 29 sporcu ile katıldığı Dünya ve Avrupa Şampiyonası ön hazırlık aşaması olan Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçme müsabakalarından 5 birincilik, 4 ikincilik ve 6 üçüncülük olmak üzere 15 madalya ile döndü. Derece elde eden 2 sporcu Bulgaristan’da gerçekleştirilecek Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonasında diğer sporcular ise Balkan Şampiyonasında mücadele edecek.

Turnuvada Umut Sarıkaya 2 kategoride birincilik elde ederken, Kıyam Özdemir, Zöhre Özdemir Utku Erdem Köse’de birincilik elde etti. Muhsin Esad Yılmaz, Ahmet Ali Fatih Karapatlak, Kemal Eyidoğan ve Miray Kimbel kendi kategorilerinde ikincilik elde etti. Batuhan Özdemir, Sılanur Akçadağ, Elif Angın, Hasan Menteşe, Fatma İlayda Alcı ve Semih Akpolat ise farklı kategorilerde üçüncülük elde ettiler.

Rektör Can, “Elde edilen başarı azim ve kararlılıkla çalışmanın ve doğru liderliğin sonucu”

KSÜ Wushu Kung Fu Takımı Antrenörü Ahmet Gözükara ve madalya elde eden sporcuları tebrik eden Rektör Can, uluslararası şampiyonalarda mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ve Mezunları Derneğini 2021 yılında daha aktif hale getirerek, derneğin har alanda kapasitesini artırdıklarını ifade eden Rektör Can, “derneğimize bağlı olarak faaliyet gösteren KSÜ Wushu Kung Fu Takımımız da bu etkin yönetim süreci neticesinde önemli başarılara imza attı. Takımımız 29 sporcu ile katılım sağladığı milli takım seçilmelerinden 15 madalya ile döndü. Spora verilen desteklerin başarı ile taçlandırılması bizleri son derece memnun etti. Bundan sonraki turnuvalara hazırlık süreçlerinde de takımımıza ve sporcularımıza desteğimiz artarak devam edecek. Takımımıza Avrupa ve Baklan şampiyonalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Elde edilen başarının azim ve kararlılıkla çalışmanın ve doğru liderliğin sonucu olduğunun altını çizen Rektör Can, “Bu başarının kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. KSÜ olarak, gençlerimizin sağlıklı gelişimlerine ve özgüvenlerine katkı sağlayan spor faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Rektör Can, ziyaretin anısına sporculara çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyarette KSÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Fatih Tiyek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ve Mezunları Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik ve sporcuların aileleri de hazır bulundu.

#Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi #Prof. Dr. Niyazi Can #Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu
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