Rektör Can, Eğitime Bakış programına konuk oldu!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Eğitime Bakış programında Erol Öner’in sorularını cevapladı
KAHRAMANMARAŞ 13.01.2022, 16:47 13.01.2022, 19:09
Rektör Can, Eğitime Bakış Programında 2021 Yılını değerlendirdi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yenerin geliştirdiği “yener tekniği” eğitime bakış programında konuşuldu. Rektör Can, kıymetli hocamızı üniversitemizde görmek istiyoruz dedi.
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