Rektör Can, Medya ve İnternet Yayıncıları Basın Birliği Genel Başkan ve Üyelerini Ağırladı

MİYABB Genel Başkanı Akkurt ve beraberindekileri Rektörlük Makamında kabul ederek bir süre görüşen Rektör Can, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirmesinde önemli bir görev ifa eden basın çalışanlarının emeğinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Can, üniversite yönetimi olarak şehrimizin ve ülkemizin hak ettiği noktaya ulaşması için bütün kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi basın kuruluşlarıyla da yakın işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Misafirperverliği için Rektör Can’a teşekkürlerini ifade eden MİYABB Genel Başkanı Akkurt eğitim, bilim ve teknolojide şehrin kalkınmasına öncülük eden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Rektör Can, Üniversite ve şehrin meselelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin anısına KSÜ bünyesinde hazırlanan Kahramanmaraş Ansiklopedisi hediye etti.