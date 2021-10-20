Rektör Can, Öğrenci Toplulukları Danışman ve Başkanları İle Toplantı Gerçekleştirdi

KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, iki yıllık aranın ardından geçilen yüz tüze eğitim döneminde yürütülmesi planlanan faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrenci topluluklarının gerçekleştirdiği etkinliklerin, öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve kariyer yaşamlarına önemli katkılar sağladığını ifade eden Rektör Can, öğrenci topluluklarının kâğıt üzerinde kalmadan, aktif, üretken ve yeni projeler ortaya koyan yapılar olması gerektiğini söyledi.

“Uzun aradan sonra bir arada olmanın kıymetini bilmeliyiz.” diyen Rektör Can, “Son dönemde üniversitemize Kongre Merkezi, Yarı olimpik Yüzme Havuzu, Yeni Kütüphane Binası gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyet altyapıları kazandırıldı. Üniversitemizin sahip olduğu bu imkânları öğrenci topluluklarının faaliyetleriyle taçlandıralım. Bu kapsamda üniversite olarak ilgili mevzuat ve imkânlarımız ölçüsünde her türlü desteği vermeye hazırız.” şeklinde konuştu.

Toplantı kapsamında topluluk danışman ve başkanları soru, görüş ve taleplerini Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a ilettiler.

Yapılan toplantı neticesinde 26 Ekim 2021 Salı günü öğrenci topluluklarının tanıtımını için Eğitim Fakültesi önünde stantlar kurulmasına ilişkin karar alındı. Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günü kapsamında üniversitemizde faaliyet gösteren topluluklar stant açarak, topluluklarını tanıtarak üye kabulü yapacaklar. Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günü düzenlenecek konserle son bulacak.