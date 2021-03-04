Rektör Can, Rektör Özgül ile bir araya geldi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül KSÜ Rektörlük Makamında bir araya gelerek, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında yürütülen faaliyetler ve planlanan çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundular.
Kahramanmaraş’ın üniversiteleri olarak şehir ve ülke kalkınmasına daha fazla katkı sunmak amacıyla sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirten KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Şehrimizin genç ve dinamik üniversitesi KİÜ ile 29 yıllık köklü geçmişe sahip KSÜ’nün tecrübesini birleştirerek, şehir ve ülkenin sorunlarına çözüm sağlayan yeni akademik çalışmalara birlikte imza atıyoruz. Öğrencilerimizin eğitim kalitesinin güçlendirilmesi, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin arttırılması konularında etkili ve verimli işbirliklerimizi sürdürüyoruz.” diye konuştu.
Rektör Can, üniversite konularını görüştükten sonra, Karacasu Yerleşkesinin KİÜ’ye tahsis edilebileceği yönünde karar aldıklarını ayrıca KİÜ bünyesinde ilgili bir fakülte kurulması halinde İlahiyat Fakültesi Arapça Programının ve binasının kendilerine tahsisi konusunda karar verilebileceğini Rektör Prof. Dr. Sami Özgül’e ifade etti.
Değerli görüş ve önerileri için Rektör Can’a teşekkür eden KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ise, şehrimizin eğitim, bilim ve teknoloji alanında lokomotifi olan üniversitelerimizin imkânlarını ülkemiz için katma değere dönüştürmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|57
|2. Beşiktaş
|26
|57
|3. Fenerbahçe
|26
|54
|4. Trabzonspor
|26
|48
|5. Hatayspor
|27
|46
|6. Gaziantep FK
|27
|43
|7. Alanyaspor
|26
|42
|8. Karagümrük
|27
|41
|9. Göztepe
|26
|35
|10. Antalyaspor
|26
|34
|11. Sivasspor
|26
|33
|12. Konyaspor
|26
|32
|13. Malatyaspor
|27
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Kayserispor
|26
|28
|16. Rizespor
|27
|28
|17. Başakşehir
|27
|26
|18. Erzurumspor
|27
|26
|19. Ankaragücü
|26
|23
|20. Denizlispor
|26
|21
|21. Gençlerbirliği
|26
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|24
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Altay
|24
|41
|7. Tuzlaspor
|24
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|24
|26
|13. Boluspor
|24
|26
|14. Menemenspor
|24
|26
|15. Balıkesirspor
|24
|25
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|24
|15
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|27
|65
|2. M. United
|27
|51
|3. Leicester City
|27
|50
|4. West Ham
|26
|45
|5. Chelsea
|26
|44
|6. Liverpool
|26
|43
|7. Everton
|25
|43
|8. Tottenham
|25
|39
|9. Aston Villa
|25
|39
|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|27
|34
|13. Crystal Palace
|27
|34
|14. Southampton
|26
|30
|15. Burnley
|27
|29
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|26
|23
|19. West Bromwich
|26
|17
|20. Sheffield United
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|24
|58
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|25
|53
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|25
|42
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Granada
|25
|33
|9. Levante
|25
|32
|10. Athletic Bilbao
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|25
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|25
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|24
|21
|20. Huesca
|25
|20