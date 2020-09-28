Rektör Can Teknofest’te, kategorilerinde birinci olan ekibi makamında ağırladı
Paletleriyle karada, kanatlarıyla da havada hareket edebilen robotla Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan KSÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan 'savunma, uzay ve havacılık' kategorisinde Türkiye birincisi oldu.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2020, 16:00 28.09.2020, 21:14
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Paletleriyle karada, kanatlarıyla da havada hareket edebilen robotla Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan KSÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan 'savunma, uzay ve havacılık' kategorisinde Türkiye birincisi oldu.
15 bin lira ödül alan Eray Sakarya ile Mehmet Akif Kavan, Prof. Dr. Ahmet Alkan ile birlikte KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı makamında ziyaret etti.
Burada açıklamalarda bulunan Eray Sakarya, proje hakkında bilgiler verdi.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise tüm Türkiye'de olduğu gibi KSÜ'nün de yerli ve milli üretim doğrultusunda çalıştığını söyledi.
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